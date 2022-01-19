Van'da engelliler doyasıya eğlendiler

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun eşi Gülay Mehmetbeyoğlu tarafından bakım ve rehabilitasyon merkezindeki engellilere yönelik bir program düzenlendi.

İkramların yapıldığı, halayların çekildiği ve misket havasının oynandığı programda konuşan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, bakım ve rehabilitasyon merkezinde bir araya geldikleri misafirlerinin mutluluklarını paylaştıklarını söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimsesizlerin kimsesidir.

Bütün misafirlerimize yakın ilgi gösteren çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün açıkçası onlarla bir arada olmanın ve mutluluklarını paylaşabilmenin gururunu yaşıyoruz.

Eğlenceli anlar yaşadık, müzik dinletisi yaptık. Müzik dinletisinde bütün arkadaşlarımızın güzel performansını gördük, onlara eşlik etmeye çalıştık” dedi.

Programa katılan davetliler, gösterdiği yakın ilgiden dolayı Mehmetbeyoğlu ve eşine teşekkür etti.

Program Mehmetbeyoğlu’nun engellilere hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.