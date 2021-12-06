Van'da ekmek fırınlarına denetim

Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmeleri için denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde zabıta ekipleri, 9 fırında incelemelerde bulundu. Denetimlerde ekmeklerin gramajı tek tek ölçülürken, genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, 210 gram ekmek için 1 lire 80 kuruşluk sabit değerlerini esas olarak aldı.

Zabıta ekiplerini memnuniyetle karşılayan fırın ve ekmek bayilerinin sahipleri ise tartım sırasında ekiplere yardımcı oldu.İHA