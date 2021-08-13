Van'da düzensiz göçmen taşıdığı iddia edilen otobüs firması hakkında soruşturma!
Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen otobüs firması ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.
GÜNCEL 13.08.2021, 21:27 13.08.2021, 21:55
Düşünen adam 21 saat önce
Firmaya değil okadar sınırı aşıp gelmesine müsaade edenlere soruşturma açılsın adamlar şehir içi taşımacılığını yapıyor sınırdan herkes böyle geçiyorsa tamam dır
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Usta 23 saat önce
Bizde neden bilet yok diye düşünüyorduk
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Vanlıı 22 saat önce
Kim yapar sizce tatbiki metro türizim
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Metro 21 saat önce
Otobüsün üzerinde firma ismi yazıyor
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Van 24 saat önce
Hangi firma bilgisi olan var mi?
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İsimsiz 19 saat önce
Firma Bilet Keserse Çalışan Şahıslar Götürmek Zorunda Firma Yolda Binecek Yolcun Var der O Dediği Yerden Yolcusunu Alması Lazım Kapatın Sınırları Vur Emri Çağrısı Yap Girmesin Türkiye Sayın Valibey
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