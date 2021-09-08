Van'da durdurulan araçtan 5 kaçak göçmen çıktı!

Van’ın Muradiye ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

GÜNCEL 08.09.2021, 10:26
Van'da durdurulan araçtan 5 kaçak göçmen çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'nde Alparslan Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalanırken, araç sürücüsü R.A. (26) gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresine sevk edilirken, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muradiye Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

#muradiye
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