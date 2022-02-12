Van'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan 18 göçmen çıktı

Tuşba ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü, yaşanan takip sonucu durduruldu. Araç içinde, üst üste bindirilmiş halde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 18 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 organizatör, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. DHA