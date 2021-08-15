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Van'da düğün konvoyunda kaza!

Van’ın İpekyolu ilçesinde, düğün konvoyundaki bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

GÜNCEL 15.08.2021, 21:29
Van'da düğün konvoyunda kaza!

Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi canlı hayvan pazarı civarında meydana geldi. Düğün konvoyunda seyir halinde olan Zülküf Yılmaz yönetimindeki 65 NU 970 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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