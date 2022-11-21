Van'da çocuklara özel gösteri

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için akrobasi gösterileri düzenliyor.

GÜNCEL 21.11.2022, 15:46
Van'da çocuklara özel gösteri

Van Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik başlatmış olduğu kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler devam ediyor. Çalışmalar bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı kent genelinde bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri için Hacıbekir Kültür Merkezinde akrobasi gösterileri düzenliyor. Her gün 4 okulun ziyaret ettiği merkezde, öğrencilere yönelik akrobat ve palyaçolar tarafından çeşitli eğlenceler ve oyunlar oynanıyor. Çocukların büyük beğeniyle izlediği etkinlikte, akrobatların yapmış olduğu şovlar öğrenciler tarafından heyecanla izlenirken palyaço gösterileri de öğrencilere keyifli anlar yaşatıyor.

Yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, ilk kez bir akrobasi gösterisine geldiklerini söyleyerek Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.
Yılsonuna kadar devam edecek gösterilere kent genelindeki 72 bin öğrencinin götürülmesi planlanıyor.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 21 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Bandırmaspor 13 18
11. Adanaspor 14 17
12. Göztepe 13 17
13. Tuzlaspor 13 15
14. Altay 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10