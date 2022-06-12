Van'da Çadırlar Kuruldu

WanHaber - ÖZEL

Van'da akşam saat 21:35 sıralarında meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem kent genelinde panik ve korkuya neden oldu. Akşam meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrası yaklaşık 10 artçı depremin meydana geldiği kentte, vatandaşlar geceyi dışarda geçirmeye hazırlanıyor. Deprem sonrası Akköprü Parkına akın eden vatandaşlar çadırlar kurarak geceyi atlatmak istiyor.

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