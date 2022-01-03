Van'da buzlanma nedeniyle kaza: 4 yaralı!
Van'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Van-Erciş karayolunun 63. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. yönetimindeki 65 DE 915 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın duyulması üzerine 112 Acil Sağlık, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kasında sürücü Murat K. ve beraberindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA
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