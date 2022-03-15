Van'da gün boyu yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Van-Merkez ve çevre ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı sebebiyle Van-Merkez'de yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Van'da bugün okullar tatil mi? 16 Mart Çarşamba 2022

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre eğitime 1 gün ara verildi.