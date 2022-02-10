Van'da bugün okullar tatil mi? 10 Şubat 2022

Van'da gün boyu yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

GÜNCEL 10.02.2022, 08:21 10.02.2022, 08:21
Van'da bugün okullar tatil mi? 10 Şubat 2022

Van'da gün boyu yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Van-Merkez ve çevre ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı sebebiyle Van-Merkez'de yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Van Valiliği henüz bir açıklama yapmadı.

Yorumlar (2)
Nevdg 4 hafta önce
Yarın okul tatil olsun
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Intikam meleyi 4 hafta önce
Yolar kar içinde ulaşım zor okular cuma günu talil olsun
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