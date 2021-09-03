Van'da briketlerin altına gizlenen 27 Afgan yakalandı!

Van’ın Gevaş ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kasasındaki briketlerin altında bulunan gizli bölmeden 27 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalandı.

GÜNCEL 03.09.2021, 13:21 03.09.2021, 13:23
Van'da briketlerin altına gizlenen 27 Afgan yakalandı!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca dün sabah saatlerinde Gevaş ilçesi Yuva Mahallesi’nde briket yüklü bir kamyonetin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan takip sonucu kamyonetin kasasında bulunan briketlerin altına gizli bir bölmenin ve bu bölmenin altına saklanmış vaziyette 27 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen olduğu anlaşılmıştır. Olay ile ilgili araç sürücüsü S.Y. isimli şahıs gözaltına alınarak araca el konulmuş, yakalanan düzensiz göçmenler gerekli işlemlerin yapılmasına müteakip ilgili kurumlara teslim edilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA

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