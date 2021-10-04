Van'da Boruya Sıkışan Yavru Köpek 2 Saatte Kurtarıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde, demir boruya sıkışan yavru köpek, iş makinesi ile müdahale eden itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Salihiye Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde yavru köpeğin, sulama amaçlı kullanılan demir boruda sıkıştığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler borunun içerisindeki toprağı boşalttı. Ardından iş makinesi çağırıldı. 2 saatlik çalışmayla yavru köpek, sarsıntıdan etkilenip sulama borusundan kendiliğinden çıktı.

2 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI

Erciş İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye eri Hatip Yıldız, çelik boruda yavru bir köpeğin sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini belirterek, "Çelik boru 6 metre uzunluk ve 30 santimetre genişliğinde. Önce borunun içindeki toprağa boşalttık. Köpek borunun derinlerinde sıkıştığı için müdahale şansımızda düşüktü. Bütün imkânlarımızı kullanmamıza rağmen yavru köpeği çıkaramayınca, iş makinesi devreye soktuk. 2 saatlik bir çalışmanın ardından köpek sarsıntıdan etkilenip borudan çıktı" dedi. DHA