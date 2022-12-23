Van'da bir kamu görevlisi tutuklandı!

Van'da "resmi belgede sahtecilik" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kamu görevlisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, banka yetkililerinin bir evraktan şüphelenmesi üzerine adli tahkikat başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, gerçeğe aykırı olarak düzenlenen belgeye İcra Dairesinin mührünün basılarak "resmi belgede sahtecilik" suçunun işlendiği tespit edildi.

Bunun üzerine, ilgili evrakı hazırlayan İcra Dairesinde görevli şüpheli ve hakkında icra işlemi olan akrabası gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İcra Dairesinde görevli şüpheli tutuklandı, akrabası hakkında adli kontrol kararı verildi. AA