Van'da bir gencin cesedi bulundu!

Van’ın Muradiye ilçesinde bir mülteci, ölü bulundu.

GÜNCEL 05.08.2021, 23:19
Van'da bir gencin cesedi bulundu!

Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Balaklı (Xumus) mahallesinde akşam saatlerinde, 20 yaşlarında Afgan uyruklu olduğu belirtilen bir mültecinin cansız bedenine ulaşıldı. Mültecinin ölüm sebebi henüz bilinmezken, cesedin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevkedildiği bildirildi .

Kaynak: Gazete Aktüel

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