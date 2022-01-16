Van'da bir ev yanarak kül oldu!

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Başkale’ye bağlı Oğulveren Mahallesi’nde bir evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Mahalle sakinleri küreklerle kar atarak yangını söndürmeye çalıştı.

Ev küle dönerken çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Kaynak: WanHaber