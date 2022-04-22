Van'da bir caminin çatısı fırtınaya dayanamadı

Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına, maddi hasara yol açmıştı. Başkale ilçesine bağlı Açıkağıl Mahallesi’nde ise şiddetli fırtınanın bir caminin çatısını havaya kaldırması, cep telefonlarına yansıdı. İHA