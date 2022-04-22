Van'da bir caminin çatısı fırtınaya dayanamadı
Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, caminin çatısını bir anda havaya kaldırdı.
GÜNCEL 22.04.2022, 11:21
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parçalı bulutlu
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|33
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|33
|44
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|33
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|16. Giresunspor
|33
|40
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|33
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|18. Rizespor
|33
|30
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|O
|P
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|31
|55
|4. İstanbulspor
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|39
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|38
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|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
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|31
|32
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|P
|1. M.City
|32
|77
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|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
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|32
|57
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|33
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|52
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|49
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|41
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|40
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|36
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|33
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|31
|29
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