Van'da bir cadde daha 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak
Van Büyükşehir Belediyesi yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
GÜNCEL 23.06.2021, 10:20
Levent 15 saat önce
Arkadaş bir yer bitmeden başka yere başlıyorsunuz her sokak yarım kalmış halde bari gözle görünen bir çalışma olsun be
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Teşekkür ve not 14 saat önce
Ne olur çarşıdaki ara sokaklar, Sıhke Caddesi ve Erek Dağı Caddesindeki çalışmalar hızlı ve özenli ilerlesin. Yaz döneminde esnaf çalışamıyor, yaya ve araçlar sorun yaşıyor. Lütfen çalışmalar ağır gitmesin. Bir de her detay özenli ve estetik yapılsın lütfen. Ardından temizlik, sulama ve kontroller hep yapılsın. Sebze Hali yolundaki birçok fidan ve çimler kurudu mesela. Caddelerde temizlik de olmuyor. Üst yetkililere bu bilgiler ulaşmıyor, burdan ulaştırmış olalım. Temizlik birimleri her yerde olmalı ve titiz bir temizlik yapmalı. Bu çalışmalar ve hizmetler gereklidir, emeği geçen yöneticilerimize teşekkürler.
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Coşkun 13 saat önce
Bu kadar israfa gerek yok ülkenin ekonomisi bu durumdayken
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TEMİZLİK- TEMİZLİK- TEMİZLİK 8 saat önce
Mevcut temizlik görevlileri sabah akşam sahada olmalıdır. Ayrıca her belediye 100 temizlik görevlisi daha almalı. En azından insanların yoğun olarak dışarda olduğu nisan- kasım arasında 300 ilave personelle üç ilçemizde temizlik hizmetleri daha yaygın yapılırsa güzel olur.
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