Van'da bir araç bayiye daldı!

Olay akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre Edremit'ten Van'a gelen ve içinde 4 gencin bulunduğu araç, başka bir araç ile yarışa tutuştu. Sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkan araç, Ford bayisinin önünde bulunan sıfır araçlara çarparak durabildi.

4 kişinin hafif yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.