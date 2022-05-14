Van'da bir araç bayiye daldı!
Van'da akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, Ford bayisine daldı.
Olay akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre Edremit'ten Van'a gelen ve içinde 4 gencin bulunduğu araç, başka bir araç ile yarışa tutuştu. Sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkan araç, Ford bayisinin önünde bulunan sıfır araçlara çarparak durabildi.
4 kişinin hafif yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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