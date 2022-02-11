Van'da 'Ben Feuerbach' isimli tiyatroya yoğun ilgi
Van devlet tiyatrosunda oynanan 'Ben Feuerbach' isimli oyun vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Van'da kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak üzere büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde 'Ben Feuerbach’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Sahnelerden yedi yıl boyunca uzak kalan bir oyuncunun varoluş mücadelesinin anlatıldığı tiyatro oyunu, Edremit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden büyük beğeni aldı.Van Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı içinde birçok sanat etkinliğinin Vanlılarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.
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