Van'da belediye otobüsü ile ambulans çarpıştı!

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde Süphan Mahallesi civarında meydana geldi. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne ait 30 AAD 402 plakalı ambulans, Van'a hasta bırakıp geri dönüş sırasında Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.