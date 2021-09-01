Van'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Van'da Musa Anter Parkı önünde düzenlenecek olan ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ında katılacağı '1 Eylül Dünya Barış Günü' mitingi öncesi bazı yollar 1 günlüğüne trafiğe kapatıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve polis bariyerleriyle trafiğe kapatılan caddelerde miting hazırlıkları başladı.

İşte kapanan yollar

Milli Egemenlik Caddesi (Gidiş ve Geliş)

Maraş Caddesi (Soydan Kavşağı'ndan Zaferler okuluna kadar)

WanHaber