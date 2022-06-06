Van'da bazı caddeler trafiğe kapatılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Haziran'da Van'a yapacağı ziyaret öncesi kentte hummalı bir çalışma başlatılırken, Van Büyükşehir Belediyesi ise bazı caddelerin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İşte Van Büyükşehir'den yapılan o açıklama:

"Bu akşam (06.06.2022) saat 20.00 itibariyle, Kültür Kavşağından İpekyolu Kavşağına kadar olan Maraş Caddesinde, yol şerit çizgileri ve yaya geçidi çizgileri boyama faaliyetleri gerçekleştirileceğinden, cadde araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışmalara engel olmaması adına park etmiş araç sürücülerimize önemle duyurulur."