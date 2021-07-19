Van'da bayram öncesi denetim!
Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent merkezindeki unlu mamulleri üretim noktaları ile tatlı ve pasta imalathanelerini denetledi.
Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin'in de eşlik ettiği denetimlerin bayram süresince devam edeceği bildirildi.
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