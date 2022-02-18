Van'da bayanlara yönelik sohbetler devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Beçek’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapıldı. Bu haftaki programda Edremit İlçe Müftülüğünden Manevi Rehberlik Uzmanı Elif Bilen kadınlar ile bir araya gelerek seminer verdi.

Seminerde Bilen, kadınlara aile ve çocuklarda mahremiyet ve iffet, dinimizde aile hayatının önemi, eşler arası iletişim konularında bilgiler verdi.

Son derece verimli geçen seminer, karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.