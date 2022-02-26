Van'da bahar temizliği
Van'da havaların ısımasıyla beraber eriyen karların ardından, Tuşba Belediyesi tarafından bahar temizliği çalışmaları başladı.
Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, yoğun geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte bahar temizliğine başladı.
Karların erimeye başlamasıyla birlikte harekete geçen Tuşba Belediyesi ekipleri, bahar temizliğinin startını verdi. İstasyon Mahallesi’nde başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerin belirledikleri program dahilinde tüm merkez mahallelerde karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan ve çirkin bir görüntü oluşturan plastik pet ve çöp poşeti, kaldırımlarda bulunan kurumuş otlar, yol kenarındaki çamur ve refüj temizliği gibi genel bir temizlik gerçekleştireceklerini söyledi.
Bölgede uzun geçen kış mevsiminin ardından merkez mahallelerde bahar temizliğine başladıklarını kaydeden Başkan Akman, karların yeni erimeye başlamasından dolayı ilk etapta gün yüzüne çıkan kaba çöpleri temizlediklerini anlattı. Başkan Akman, “Merkez mahallelerimizin tamamında yapılacak çalışmalar bir program dâhilinde gerçekleştirilecek.
İlk olarak İstasyon Mahallesi'nden başlattığımız temizlik çalışmaları diğer mahallelerimizde de devam edecektir. Ekiplerimiz daha sonra tazyikli su ile yıkamak olmak üzere detaylı bir çalışma yapacaklar” dedi.
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