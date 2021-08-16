Van'da av yasağı sona erdi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”16 Ağustos itibariyle ilimiz iç sularında sazangiller av yasağı dönemi sona ermiştir. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için; amatör balıkçılık kurallarını düzenleyen, “5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ”de yer alan kurallara vatandaşlarımızca titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın avcılık faaliyetleri sırasında çevreye ve canlılara olan zararlarından dolayı amatör avcılıkta yasaklanmış olan av araçlarını kullanmaması, 5/2 numaralı amatör tebliğde belirtilen boy ve sayı limitlerine riayet etmesi ve amatör balıkçılık faaliyetleri esnasında çevreye duyarlı olmaları ilimiz ve ülkemiz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillerimize aktarılabilmesi için elzemdir. Bununla birlikte 16 Ağustos itibariyle ilimiz iç su av yasağı kalkacağından, kaynaklarımızın korunması amacıyla; il ve ilçe müdürlüklerimiz kontrol ve denetimlerini daha da arttıracak olup, Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol Görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle, mevzuata aykırı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır. İlimizde kiraya verilen Su Ürünleri İstihsal Yerleri dışındaki tüm su kaynaklarımızda ticari avcılık tamamen yasak olup, 16 Ağustos tarihinden itibaren amatör balıkçıların ‘5/2 Numaralı Amatör Amaçlı su Ürünleri Avcılığın Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslara uymak şartı ile amatör avcılık serbesttir” denildi.