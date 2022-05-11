Van'da arefe gecesi yaşanan olay tatlıya bağlandı

WanHaber - ÖZEL

Van'da Ramazan ayının ortalarında başlayan ve arefe gecesi de devam eden iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı. Hacı Cengiz Ertuş'un verdiği barış yemeğine katılan Gevdan aşiretinin ileri gelenlerinden Şehmuz Işık ve Ali Usta, olayın tatlıya bağlandığını ve husumetin sonlandığını duyurdu.

İki taraf arasındaki husumetin giderilmesini sağlayan Hacı Cengiz Ertuş'a ve Şehmuz Işık'a teşekkür eden iki aile, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bir restaurantta verilen barış yemeği yapılan konuşmalar ve dualar ile son buldu.