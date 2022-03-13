Van'da ambulans kara saplandı

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Mahsur kalanlar içinse ekipler, yoğun mücadele veriyor. Son olarak Erciş'e 37 kilometre uzaklıktaki Karlıyayla Mahallesi'nde rahatsızlanan fiziksel engelli Mehmet Deniz'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, engelli hastayı evinden alarak yola çıktı. Dönüş yolunda ambulans kayarak, kara saplandı. İhbarla gelen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansı halat ile iş makinesine bağlayarak çekti. Bulunduğu yerden çıkarılan ambulans içindeki hasta ile birlikte Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne ulaştı. DHA