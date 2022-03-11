Van'da akaryakıt protestosu! Seferler yavaşlatıldı...

WanHaber - ÖZEL

Van’da özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri, akaryakıt zamlarını protesto için seferleri yavaşlatma kararı aldı.

Van’da otobüs ve dolmuşlarla özel toplu taşıma hizmeti veren esnaf, akaryakıt zamları, ücretsiz taşıma ve artan maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirterek seferleri yavaşlatma kararı aldı.

ÇARŞAMBA'YI BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulunan 2 Nolu Minibüs Koperatifi ve Özel Halk Otobüsü Derneği yetkilileri, zam taleplerini Van Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ve Çarşamba gününe kadar net bir dönüş beklediklerini söyledi. Özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri, kentte 4 lira olan tam biletin 6.5 liraya, 3 lira olan indirimli biletin ise 5.5 liraya yükseltilmesini istiyor.

SEFERLER DÜŞÜRÜLDÜ

Özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri Çarşamba gününe kadar iş yavaşlatma ve sefer düşürme eylemine gittiklerini, Çarşamba günden sonra ise Van Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek karara göre hareket edeceklerini söyledi. Artan maliyetlerden dolayı yakıt alamadıklarını belirten şoförler, mağduriyetlerinin duyulmasını ve giderilmesini istiyor.