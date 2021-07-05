Van'da ağaçlandırma çalışması
Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.
İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent siluetine uygun peyzaj çalışmasında kullanılan süs ağaçları yoğunluklu binlerce ağaç ve çalı grubu bitkiyi toprakla buluşturmaya başladı. İpekyolu’nun güzelleşmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Ekiplerimiz yeşil alan miktarını arttırmak için ağaç dikim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Arkadaşlarımızın örnek mahiyetindeki bu çalışmaları ile sorumluluğumuzu bir nebze de olsa yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kâinatın Efendisi Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde, ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz’ buyurmuştur. Ağaçlar bir memleketin güzelleşmesi ile beraber o memleketin can damarını oluşturur” dedi.
|İmsak
|02:52
|Güneş
|04:41
|Öğle
|12:16
|İkindi
|16:10
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23