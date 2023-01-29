Van'da adrenalin tutkunları karlı arazide off-road yaptı

Van Gölü kıyısında trafiğin olmadığı güvenli alana gelen gruptakiler, araçlarıyla karlı arazide heyecan dolu anlar yaşadı.

Gruptakilerden Müslüm Üçkardeşler, AA muhabirine, oto tamirciliği yaptığını, hurda olarak aldığı araçları tamir ettikten sonra off-road amaçlı kullandıklarını söyledi.

Bu sayede hem araçları test ettiklerini hem de heyecanlı anlar yaşadıklarını belirten Üçkardeşler, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Yağışın hemen ardından arkadaşlarımızla güvenli alana gelip off-road yaptık. Bunun heyecanı çok farklı, yapmayanlar bilemez. Ne yazık ki Van'da çok yapılan bir etkinlik değil. Bize katılmak isteyenleri bekleriz."

Fikret Üçkardeşler ise "Bugün kar yağdı ama hava çok güzeldi. Biz de arkadaşlarımızla araziye çıkmaya karar verdik. Burada hem off-road yapıp hem de arkadaşlarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Birçok insanda arazi aracı var ama arazide hiç kullanmıyor. Herkesi bu aktivitemize davet ediyoruz. Bu spor sayesinde iş yorgunluğunu atıp, bir nevi deşarj oluyoruz." diye konuştu.