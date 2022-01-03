Van'da 8 göçmen kaçakçısı yakalandı!
Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 organizatör yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 tarihleri arasında 6 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda biri Afgan uyruklu 8 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 62 bin 403 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.
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