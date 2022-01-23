Van'da 6 metre karda zorlu mücadele

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı, çığ ve tipiden dolayı kapanan yüzlerce kırsal mahalle yolu, Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım ve Asfalt Şantiyesi Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. Kar yağışının ardından çığ düşmesi ile kapanan Behcesaray ilçesi Altındere Mahalle’ne bağlı Dikmetaş mezrasının yolunda ekipler hummalı bir çalışma başlattı. Hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede 1 metreyi aşan kar kalınlığı, çığ ve tipi nedeniyle yer yer 6 metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 6 metreyi aştığı bölgede yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.