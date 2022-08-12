Van'da 6 ilçenin yeni kaymakamı belli oldu!
11/08/2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birlikte Van'da görev yapan 6 kaymakamın görev yeri değişti.
WanHaber - Haber Merkezi
Kaymakamlar Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı.11/08/2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birlikte Van'da görev yapan 6 kaymakamın görev yeri değişti. Van'ın Edremit, Gevaş, Muradiye, Başkale, Çatak ve Bahçesaray kaymakamlığına yeni isimler atandı.
İşte Van'a atanan o isimler:
Bayburt Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız, Gevaş Kaymakamlığına,
Bingöl Kiğı Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Kaymakamlığına,
Tunceli Hozat Kaymakamı Melih Aydoğan, Muradiye Kaymakamlığına,
Giresun Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, Başkale Kaymakamlığına,
Afyonkarahisan Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Çatak Kaymakamlığına,
Isparta Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, Bahçesaray Kaymakamlığına atandı.
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