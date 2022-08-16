Van'da 5 TL ile alışverişe gitti, 50 Bin TL'nin sahibi oldu!

Son günlerde basında önemli bir yere sahip olan hatalı basılan paralara bir yenisi daha eklendi. 50 ve 200 TL’lik banknotların ardından 5 TL’lerde de basım hatası olduğu ortaya çıktı. Koleksiyoncuların ilgisini çekeceğini düşünen vatandaşlar, hatalı basılan 5 liraları 50 bin TL’ye satışa koydu.

"5 TL’lik banknot 50 Bin TL’ye satışta"

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan Sezgin Yılmaz, yaptığı alışveriş sonrasında aldığı 5 TL’nin hatalı basıldığını fark etti. 5 TL’nin sağ üst köşesindeki 5 rakamının yarısının olmadığını gören Yılmaz, banknotu Merkez Bankası’na götürerek hatalı basım olduğunu öğrendi. Koleksiyonerlerin ilgisini çekeceğini düşünen Yılmaz, 5 TL’lik banknotu 50 bin TL’ye satışa çıkardı.

5 TL’lik banknota bilgisayar

Uzaktan eğitim için yeni bir bilgisayar almak istediğini belirten Durmaz, “Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Dizüstü bilgisayarımın ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyorum. Annem ekmek almak için 5 TL verdi. 5 TL’ye baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha öncede bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 TL’lik banknotu 1000 TL’ye satışa koydum. Satabilirsem ikinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"200 TL’lik hatalı banknota 55 Bin TL değer biçti"

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan Hüseyin Güzel, koleksiyon değeri taşıdığını düşündüğü yanlış basım 200 TL’yi satışa çıkardı. Hatalı basım 200 TL’ye 55 bin TL değer biçen Güzel, üzerinde iki sıfırı olmayan 200 TL’sinin biran önce satılmasını istiyor.

"50 TL’lik banknot 80 bin TL"

Trabzon’un Tonya ilçesinde yaşayan Şerafettin Erbil ise bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL ile hayallerine yaklaştı. Banknotun üzerinde 50 yazması gerekirken 5 yazdığını gören Erbil, banknotu bankaya götürerek sahte olmadığını teyit etti.

Ardından internet üzerinden biraz araştırma yapan Erbil, hatalı basım olduğunu ve koleksiyonerlerin ilgisini çektiğini öğrendi. Hatalı basım 50 TL’nin fotoğraflarını çekerek 80 bin TL’ye satmayı hedefleyen Erbil, en yüksek teklif veren koleksiyonere vereceğini söyledi.

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