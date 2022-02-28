Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Dün akşam 20.30 sıralarında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karahan Mahallesi’nde sürücülüğünü M.A.’nın yaptığı Fiat marka araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Durmayarak kaçan araç, yapılan takip sonucu ilçe merkezinde yakalandı. Yapılan kontrollerde otomobil içerisinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Yine aynı saatlerde Karahan Mahallesi’nde sürücülüğünü F.Ö. isimli şahısın yaptığı otomobilde ise 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatör olduğu değerlendirilen şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, düzensiz göçmenlerin ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
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