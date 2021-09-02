Van'da 428 kişi korucu olmak için yarıştı

Van'ın Başkale ilçesinde tahsis edilen 150 güvenlik korucusu kadrosu için müracaat eden 478 kişiden 428’i kondisyon ve dayanıklılık sınavında ter döktü.

GÜNCEL 02.09.2021, 11:27
Van'da 428 kişi korucu olmak için yarıştı

Başkale ilçesinde istihdam edilmek üzere açılan 150 kişilik güvenlik korucusu kadrosu için başvuran adaylar, kondisyon ve yeterlilik testine tabi tutuldu. Başkale Doğan Özen Kışlası’nda askeri görevlilerin gözetiminde yeterlilik sınavına alınan adaylar, 2 bin metre koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekerek dayanıklılık testinden geçti.

Spor ve sözlü mülakat sınavında güvenlik korucusu olmak isteyen kadın adaylar da ter döktü. Güvenlik korucusu olmak isteyen kadın adaylar da düz koşu, şınav ve mekik testlerinden geçti.

Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden adaylar arasında başarılı olanlar, sözlü mülakat sınavının ardından ilçe merkezinde görevlendirilecek.

Güvenlik korucusu adaylarından aşı olmayanlar, sözlü mülakat öncesi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşılandı.

Yorumlar (4)
Ecem 1 gün önce
Para icin her seyi yapanlar hükmet millet-i açlıkla bu tür şeylere mahkum ediyor c eh ş
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Çift maaş 1 gün önce
Para icin yapmayacağınız yok kalite asla tesaduf degildir
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Emrah sari 21 saat önce
Kardaş millet aç kalmış iş yok güç yok sınır ticareti olsaydı sinek bile bulamazlardı korucu olmaya
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gurkan 7 saat önce
issizligin tavan yaptigi memlekette mecburiyet yarisi olmasinda ne olsun.
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