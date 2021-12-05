Van'da 42 fırına ceza

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Erciş Belediyesi ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve fiyat denetimi yaptı. Denetimlerde 210 gram olan ekmeği 1 lira 80 kuruş yerine 2 lira 50 kuruşa sattığı tespit edilen 42 fırına idari para cezası uygulandı. Ekipler, denetim yaptıkları fırınlardan 12'sine ise düşük gramajlı ekmek sattıkları için ikinci kez ceza uyguladı.İHA