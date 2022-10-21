Van'da "4. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Van Gölü Çevresi Tarihi ve Kültürel Değerler Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "4. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı.

GÜNCEL 21.10.2022, 09:20
Van'da "4. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan sempozyumun açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 3 gün sürecek programa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sempozyuma, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Irak, Kuzey Makedonya, Arnavutluk'tan ve birçok üniversiteden 180 bilim insanının bildirileriyle katıldığını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Kurumlar yenilenme becerileri kadar gelenek inşa etme süreçleriyle de yetkinlik gösterirler. Üniversitemiz geçmişinden aldığı güçle yenilikçi yaklaşımları bir arada sergileme başarısı göstermektedir. Yenilikçi bölümlerimizle gençlerimize yeni olanaklar sağlarken geleneksel kurumsal etkinliklerimizle bilim insanlarını bir araya getiriyoruz. Yoğun etkinliklerle dolu bir yılı geride bıraktık. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumumuz kendi içinde ilkleri de barındırıyor. '2022 Süleyman Çelebi Yılı' kapsamında üniversitemizde ilk ve en kapsamlı anma etkinliğini gerçekleştiriyoruz."

Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını anımsatan Şevli, "Peygamber Efendimize derin bir aşkla bağlı olan Süleyman Çelebi'nin 'Mevlid' adlı eseri sempozyumda geniş yer bulacaktır." dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise sempozyuma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmasının önemli olduğunu aktaran Ünüvar, şöyle devam etti:

"Haziran ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıkan kararnamede bu yıl nelerin yapılacağı kayıt altına alındı. Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid-i Şerif insana huzur veren bir eserdir. Okundukça, dinledikçe sanki ilk kez dinliyormuşsunuz gibi oluyorsunuz. Anlaşılan o ki Süleyman Çelebi, Mevlid'i çok gönülden yazmış. Bu eser gönülden yazılmasaydı 600 yıl boyunca en çok dinlenen ve okunan eser olmazdı."

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık da İslamiyet'in insanı aklı, kalbi ve bedeniyle ele aldığını ifade etti.

İlahi dinletisiyle devam eden sempozyuma, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz, rektör yardımcıları, Ayasofya-i Kebir Camii imam hatiplerinden Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Bilim insanlarının akademik sunumlar yapacağı sempozyum, 22 Ekim'de sona erecek. AA

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