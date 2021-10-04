Van'da 4 Ekim Etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ nedeniyle Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bir etkinlik düzenledi.

Bölgenin en büyük, Türkiye'nin sayılı hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olan ve son teknoloji cihazlarla her yıl binlerce sokak hayvanına şifa olan Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Gerçekleştirilen etkinliğe Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile hayvan severler katıldı.

Etkinlik kapsamında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, öğrencilere hayvanları korumanın ve sevginin önemini anlattı.

Verilen eğitimin ardından öğrenciler rehabilitasyon merkezini gezerek sokak hayvanlarına verilen hizmetleri inceledi. Özelikle kedi ve köpeklerle yakından ilgilenen çocuklar eğlenceli vakit geçirip hayvanlara mama verdi.

Hayvan severlerden Ömer Narinç, “Barınak her anlamda çok güzel, hayvanlara burada çok iyi şartlarda bakılıyor. Kedi ve köpekler çok sağlıklı ve mutlu görünüyor. Bu şartları oluşturan Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etkinlik, sokak hayvanlarının beslenmesi ile sona erdi.