Van'da 31 ev ve 1 iş yeri zarar gördü

Van’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış bazı mahallelerde su baskınlarına neden olurken, 31 ev ve 1 iş yeri zarar gördü.

GÜNCEL 25.09.2021, 14:28 25.09.2021, 14:38
Van'da 31 ev ve 1 iş yeri zarar gördü

Van'da dün gece başlayan sağanak yağış, bazı mahallelerde su taşkınlarına neden oldu. Tuşba merkez ilçesine bağlı Seyantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallelerinde meydana gelen su taşkınlarına karşı AFAD tarafından 2 araç ve 8 arama kurtarma ekibi bölgelere gönderildi.

Meydana gelen selde; Seyrantepe Mahallesi'nde 20 ev ve 1 iş yeri, İstasyon Mahallesi'nde 3 ev, Altıntepe Mahallesi'nde 2 ev, Beyüzümü Mahallesi'nde 2 ev ve Abdurrahmangazi Mahallesi'nde ise 4 ev olmak üzere toplam 31 ev ve 1 iş yeri zarar gördü.

Öte yandan VASKİ'den 5 vidanjör, İtfaiye Daire Başkanliğından 22 personel, 5 kepçe, 3 arazöz ve 15 dalgıç pompası ile su tahliye çalışmaları devam ederken, yapı hasarları ve mal zararlarının tespitleri için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında çalışmaların başlayacağı bildirildi.

#van
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