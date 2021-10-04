Van'da 3 İranlı Göçmen Kaçakçısı Yakalandı!

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Van Valiliği, kentteki bir adreste İranlı şahıslar tarafından zorla tutulan göçmen şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bahsı geçen adreste operasyon yapan Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 3 İranlı göçmen kaçakçısını yakaladı. Savcılık talimatı ile adli makamlara çıkarılan 3 İranlı göçmen kaçakçısı hakkında tutuklama kararı verildi.

İşte Van Valiliği'nden yapılan o açıklama:

02.10.2021 günü saat 23.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne yapılan ihbarda; Şerefiye Mahallesi Santral 3.Sokak No:9 Daire:5 sayılı ikamette, İranlı şahıslar tarafından zorla tutulan göçmen şahısların olduğunun bildirilmesi üzerine ihbara konu adrese operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon yapılan ikamet içinde 3 İranlı göçmen kaçakçısı ve 10 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin tercüman vasıtası ile alınan ifadelerinde ; İranlı şahısların belirtilen ikamette kendilerini zor kullanarak tuttuklarını, üzerlerindeki telefon ve paraları kesici alet göstermek suretiyle aldıklarını beyan etmişlerdir.

Yakalanan Ş.V., R.A. ve MGK isimli 3 şüpheli şahsa savcılık talimatı ile Yağma ve Göçmen Kaçakçılığı suçlarından işlem yapılmış; 3 şüpheli şahıs 03.10.2021 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.