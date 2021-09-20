Van'da 3 ayrı trafik kazası: 24 yaralı!

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde meydana geldi. Sivil vatandaşları taşıyan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpmasıyla meydana gelen trafik kasında 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Van-Edremit karayolu üzerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında ise 10 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis, her 3 kazayla ilgili soruşturma başlattı.