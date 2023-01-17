Van'da 2023'te 781 proje yapılacak

Van'da kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı birinci dönem toplantısı yapıldı.Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya başkanlık eden Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Tozlu, 2023 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili koordinasyon gerektiren konularda görüşmelerin yapılacağını belirtti. 2023 yılı toplam proje sayısının 781 olduğunu ifade eden Tozlu, toplam proje tutarının 22 milyar 526 milyon 667 bin 446 TL olduğunu söyledi. Tozlu, önceki yılların toplam harcamasının da 3 milyar 925 milyon 590 bin 255 TL olduğunu kaydetti.Van’da devam eden yatırımların son durumu ile ilgili bilgilendirme yapılan toplantı, belediye başkanları ve kurumların yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi vermesiyle son buldu.Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı.