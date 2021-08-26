banner135

Van'da 2 otel sahibi tutuklandı!

GÜNCEL 26.08.2021, 10:14 26.08.2021, 10:23

Van’da polis ekipleri tarafından bir otele düzenlenen operasyonda yakalanan 26 düzensiz göçmenle ilgili gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 2 otel sahibi ile yabancı uyruklu organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde 24 Ağustos günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde tespit edilen bir otelde yapılan aramada 26 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayla ilgili de 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 2 otel sahibi ile 1 Afgan uyruklu organizatör tutuklanırken 1 otel çalışanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı” denildi. İHA

Yorumlar (5)
Hainler tutuklansın. 15 saat önce
Toplum düşmanı insan kaçakçılarına acımayın, göz açtırmayın. Memleket kaçak ambarına, göçmen cennetine, kaçakçı pazarına dönmesin.
Cevapla Beğendim (13) Beğenmedim (2)
Ali 15 saat önce
Çok iyi olmuş önce iranlilari pazarliyolardi şi.di afgan getiriyolar kapatin otelleri van kötū örnek
Cevapla Beğendim (10) Beğenmedim (2)
musa sağlam 10 saat önce
bari otellerinede kilit vurun bu deyyüzler ebedi silinsin
Cevapla Beğendim (5) Beğenmedim (1)
Mustafa 8 saat önce
Hangi oteller deşifre edilsin
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (0)
Bekletilmesin. 15 saat önce
Park, kapalı semt pazarı çarşısı, çocuk oyun alanları, semt kütüphanesi olarak hemen projelendirilip ilk kazma vurulmalı. Yoksa bu taşınmazlar berheva olup gider. Teşekkürler değerli kaymakamımız.
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (1)
21°
açık
Namaz Vakti 27 Ağustos 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:09
Öğle 12:17
İkindi 16:05
Akşam 19:15
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Galatasaray 2 6
4. Fenerbahçe 2 6
5. Konyaspor 2 6
6. Beşiktaş 2 4
7. Kasımpaşa 2 4
8. Karagümrük 2 4
9. Alanyaspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Hatayspor 2 1
12. Gaziantep FK 2 1
13. Adana Demirspor 2 1
14. Göztepe 2 1
15. Antalyaspor 2 1
16. Kayserispor 2 1
17. Rizespor 2 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Manisa FK 2 6
5. Tuzlaspor 2 4
6. Samsunspor 1 3
7. Menemenspor 2 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Erzurumspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Ankaragücü 2 2
12. Ankara Keçiörengücü 2 1
13. Bursaspor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Kocaelispor 2 1
17. Boluspor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. West Ham 2 6
2. Chelsea 2 6
3. Liverpool 2 6
4. Brighton 2 6
5. Tottenham 2 6
6. M. United 2 4
7. Everton 2 4
8. Brentford 2 4
9. Man City 2 3
10. Aston Villa 2 3
11. Watford 2 3
12. Leicester City 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0