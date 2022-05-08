Van'da 2 kişiye ayı saldırdı!
Van’ın Muradiye ilçesi Keçikıran köyünde 2 kişiye ayı saldırdı.
Son dakika edinilen bilgiye göre olay; Van’ın Muradiye ilçesi Keçikıran Köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Mevsim şartları nedeniyle aç kalan ayılar yiyecek bulmak için köy merkezinin yakınlarına kadar indi.
Köy merkezinin yakınlarında ayı saldırısına uğrayan iki vatandaşı köylüler kurtardı. Yaralı olarak Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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