Van'da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da güvenlik güçlerince bu ay gerçekleştirilen operasyonlarda 440 düzensiz göçmen yakalandı, 40 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da güvenlik güçlerince bu ay gerçekleştirilen operasyonlarda 440 düzensiz göçmen yakalandı, 40 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 1-16 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 440 düzensiz göçmen yakalandı, 40 şüpheli gözaltına alındı, 23 araca da el konuldu.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Düzensiz göçmenler de Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. AA
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