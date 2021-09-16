Van'da 158 düzensiz göçmen yakalandı
Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 158 kaçak düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan şahsa 298 bin 778 TL idari para cezası uygulandı.
GÜNCEL 16.09.2021, 17:38 16.09.2021, 17:47
Kaynak: İHA
23°
açık
Namaz Vakti 16 Eylül 2021
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:07
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Tuzlaspor
|4
|10
|4. Manisa FK
|5
|9
|5. Erzurumspor
|5
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|4
|6
|8. Bandırmaspor
|5
|6
|9. Denizlispor
|5
|6
|10. Menemenspor
|5
|6
|11. Adanaspor
|5
|5
|12. Bursaspor
|5
|4
|13. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|14. Kocaelispor
|4
|4
|15. Altınordu
|5
|4
|16. Gençlerbirliği
|5
|4
|17. İstanbulspor
|3
|3
|18. Boluspor
|3
|3
|19. Balıkesirspor
|3
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0