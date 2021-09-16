Van'da 158 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 158 kaçak düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan şahsa 298 bin 778 TL idari para cezası uygulandı.

GÜNCEL 16.09.2021, 17:38 16.09.2021, 17:47
Van'da 158 düzensiz göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu Çalışmalar kapsamında Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada yurda yasadığı yollardan girdiği tespit edilen 158 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış ve kullanılan araca el konuldu. Göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan ve 298 bin 778 TL idari para cezası uygulanan 1 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

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