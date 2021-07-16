Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Hal Kavşağı'ndan Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Şiirlerin okunduğu gecede konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 5 yıl önce milletin iradesine el koymaya kalkan terör örgütü FETÖ, amacına ulaşamamış, yüce milletin tek yürek olarak bu hain darbe girişimine karşı geldiğini söyledi. Vali Bilmez, “O karanlık gecede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Aziz Milletimiz, yüreğinde vatan sevgisi, elinde şanlı bayrağımızla demokrasimize sahip çıkacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu akşam da, 15 Temmuz’un yıldönümünde yine birlik ve beraberlik içinde yüreğimizde iman, ellerimizde bayrağımız ve vatan sevgisiyle hainlere karşı demokrasimizin ve milli irademizin yanında olduğumuzu alanlarda haykırıyoruz. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonrada bu millet; anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla fırsat vermeyecek, tüm düşmanca saldırılara her zaman aynı iman gücü ve vatan sevgisiyle karşı koyacaktır” dedi.

"Şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum”

"15 Temmuz darbe girişiminde ve Van’da meydana gelen uçak kazasında kaybettiğimiz şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Vali Bilmez, “15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, geçen sene uçak kazasında kaybettiğimiz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarımıza emek veren ve eşlik eden değerli protokol üyelerine, şehit ailelerimize, gazilerimize, kamu kurumlarımızın temsilcisi ve çalışanlarına, STK ve meslek odalarımızın temsilcileri ve üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, basın mensuplarımıza, tüm vatandaşlarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise bugüne kadar 3 darbe gördüğünü ifade ederek 15 Temmuz darbe girişiminin geçmişteki darbelerden farklı olduğunu dile getirdi. Tek ruh ve tek bayrak anlayışıyla darbeyi milletin geri püskürttüğünün söyleyen Kartal, milletin bu tür darbe girişimlerine fırsat vermeyeceğini belirtti.